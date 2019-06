Mais dois casos de estelionatos foram registrados na tarde de segunda-feira, 11, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.

No primeiro caso, a vítima, L.T, 50 anos, relatou que realizou, pela internet, a compra de um semirreboque para sua carreta bi-trem, que estaria na cidade de Tangara da Serra (MT).

O suposto vendedor, com quem fechou o negócio, se identificou como Gilmar Soares de Sousa. A vítima efetuou o depósito no valor de R$ 2 mil na agência do banco Bradesco na conta do negociante. Todo o diálogo foi feito pelo aplicativo Whatsapp. Porém, após concluir o deposito, o suposto vendedor parou de atender suas ligações e mensagens da vítima, que percebeu ter caído num golpe.

O segundo caso envolve uma mulher identificada como I.B.C, de 40 anos. Ela relatou que na manhã de segunda-feira, recebeu um telefonema do banco BMF, cobrando uma dívida no valor de R$ 25 mil, de um cartão de crédito e débito. Porém, a mesma afirmou nunca ter solicitado e suspeita que alguém usou seu nome indevidamente.