O peão de fazenda Devanir Dos Santos, foi condenado a 7 anos de reclusão pelo crime de homicídio simples contra José Raimundo Soares Santana.

O julgamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 11, no Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena.

O crime aconteceu no dia 12 de dezembro de 2018, no distrito de Novo Plano, no município de Chupinguaia (relembre AQUI).

A sessão do julgamento foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com participação do promotor de justiça Elicio de Almeida e Silva e o defensor público Matheus Lichy, que apresentaram as teses de acusação e defesa.

ACUSAÇÃO E DEFESA

No julgamento, o promotor disse Devanir teria atirado em Raimundo com uma espingarda, após ambos entraram em uma discussão. O disparou acertou no peito da vítima que morreu no local. Com isso, Elício pediu para os jurados que condenem o réu pelo crime de homicídio simples. A defesa concordou com a tese da acusação.