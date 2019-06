Um avião monomotor foi apreendido na segunda-feira 10, no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia (GO). A aeronave transportava 111kg em barras de ouro.

Segundo a Polícia Federal (PF), a carga está avaliada em R$ 18 milhões. O passageiro apontado como o dono da carga foi preso e autuado pelos crimes ambiental e de usurpação de bem da União.

Ainda de acordo com informações da PF, o serviço de inteligência da corporação e a Polícia Militar de Goiás (PMGO) receberam denúncia anônima de que o monomotor faria o transporte de ouro de forma ilegal com destino à capital goiana e fizeram o flagrante.

O carregamento e o avião foram apreendidos logo após pousarem no aeroporto. Não foi informado de onde o voo com a carga decolou. As investigações apuram ainda informações sobre o dono do avião.