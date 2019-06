Na manhã desta quarta-feira, 12, o motorista de um carro Fiat Uno Way, de cor prata, com placas de Cacoal, trafegava pela BR-174 – sentido BR-364, quando ao chegar no entroncamento com a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), estava acessando a via, neste momento foi atingido por um caminhão.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista que dirigia o caminhão que estava carregado com um trator esteira, após bater no carro fugiu do local, sentido residencial União.

A polícia foi chamada, mas não localizou nenhum suspeito. Segundo a vítima, foi tudo muito rápido, e a única coisa que deu para ver foi que o caminhão era antigo e de cor verde.

A vítima pede a quem souber do paradeiro de um caminhão de cor verde carregado com um trator esteira que entre em contato com a delegacia de Polícia Civil – 3322-3001 ou 190 da Polícia Militar, não é necessário se identificar.