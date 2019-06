Nesse domingo, 16, Colorado Do Oeste, comemora 38 anos de Emancipação Político-administrativa.

Colorado do Oeste, situado no sul de Rondônia, teve sua origem no ano de 1973, quando 36 colonos de diversas partes do país, atraídos pela terra fértil, se fixaram na região do Rio Colorado para exploração agrícola.

Criado o Projeto Paulo de Assis Ribeiro, inicia-se por meio do INCRA, o processo seletivo para o assentamento das famílias para ocuparem a terra. Em 1975 foram as primeiras 36 famílias, intensificando o processo de assentamento em 1976, com mais de 3.500 famílias atraídas do Sul do País, totalizando em 1979, 4.500 famílias, com módulos agrícolas de aproximadamente 100ha.

Uma curiosidade diz respeito à localização atual da cidade que difere alguns quilômetros do projeto inicial de fixação do município, fato justificado diante da recusa dos pioneiros em se afastar da região que era ricamente abastecida por recursos hídricos.

O município foi criado pela Lei nº 6.921, de 16 de junho de 1981, assinada pelo Presidente da República João Baptista Figueiredo.

Confira a programação das atividades de comemoração alusivas ao 38º aniversário de Colorado.

As 09h00 – Culto ecumênico de ação de graças no paço da prefeitura.

As 10h00 – Inauguração do novo espaço da Clínica de Fisioterapia, na Avenida Marechal Rondon.

As 10h30 – Inauguração da Casa do Conselho Municipal de Educação, na Avenida Guaporé com a Avenida com Avenida Paraná.

As 16h30 – No modulo esportivo, Assinatura de Ordens de serviços da reforma do Estádio Municipal, entrega de maquinários, veículos e equipamentos.

Para fechar com chave de ouro as comemorações, um bolo de 150 quilos será oferecido à comunidade, além de queima de fogos e apresentação de bandas musicais locais.