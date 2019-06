Um homem identificado como Moisés Santos, resolveu presentear sua amada esposa, Léa Bezerra, com um presente inusitado: uma botija de gás de 8kg, que custa entre 55 e 65 reais. O motivo do presente, segundo ele, é devido ao alto preço do gás no Acre.

“Como o gás aqui está muito caro, resolvi dar isso, dai mais tarde, já rola aquele jantar em casa”, explicou dizendo que com a botija, evita gastos.

Moisés disse que a reação da esposa ao receber o presente, não foi muito boa, mas como já conhece seu jeito, não estranhou. “Ela me chamou de doido, mas, como tudo eu levo no humor”, ressaltou.

O marido apaixonado disse que a mulher amanheceu o dia lhe questionando sobre qual seria seu presente nesse Dia dos Namorados e, coincidentemente, acabou o gás em sua residência, então, veio a brilhante ideia de além de comprar a botija, ainda enfeitar com um lacinho de embrulho de presentes fornecido pela distribuidora. “Sai para comprar e já trouxe o presente dela, com isso, economizamos, falta decidir o que será feito na janta”, explicou Santos, dizendo que no próximo mês irá completar sete anos de casado com sua esposa.