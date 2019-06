Em comemoração ao aniversário de Colorado do Oeste, o jornalista pioneiro do Cone Sul e repórter fotográfico, José Luís de Figueiredo Filho, mais conhecido como “General”, apresentará uma mostra fotográfica denominada “Atos & fatos – Retratos”.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 12, “General” disse que a mostra acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de junho, no parque de exposições Marcos Donadon, durante a exposição agropecuária (Expocol), estando localizadas nos estandes do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e da empresa Honda.

Ao todo serão centenas de fotografias, com variados temas que representam a migração das colônias sulistas para ajudar no desenvolvimento do Estado.

“Essa mostra foi construída com meu arquivo pessoal e não foi exibido em nenhum momento. Agora, aproveitando o aniversário de Colorado e por ser pioneiro da cidade, presentearei à região com essa exposição. Gosto de lembrar que essa não é uma mostra política e sim artística”, explicou.

O jornalista encerrou pontuando que, futuramente, pretende fazer uma exposição maior em Vilhena, contando a história de Rondônia, em especial da região do Cone Sul, no seu olhar de 43 anos de profissão fotográfica no Estado.