Na manhã desta quinta-feira, 13, a reportagem do Extra de Rondônia teve acesso a dois vídeos gravados por um jovem coloradense, dentro de uma cela com seu próprio aparelho celular. Ele foi detido por descumprir uma medida protetiva.

Nas filmagens, o rapaz que é cantor, questiona o fato de ter sido preso juntamente com o celular e até dá uma palinha como forma de chacota.

Como os vídeos acabaram viralizando, levando a população a questionar a possibilidade do aparelho não ter sido confiscado pelos agentes penitenciários, a reportagem do site entrou em contato com Luciandro Pereira, diretor do presídio de Colorado, e este relatou que o rapaz, que foi preso ao se dirigir até a casa da ex-companheira e tentado agredi-la, gravou os referidos vídeos ainda quando estava em uma das celas da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Luciandro afirmou ainda que ao chegar na unidade prisional, por volta das 10h00, o cantor foi submetido a uma revista de praxe, sendo encarcerado sem o aparelho, que é ilegal nas dependências da unidade.

