Na última quarta-feira,12, o deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) esteve juntamente com deputados federais e demais parlamentares da Assembléia Legislativa de Rondônia, participando do Lançamento da “Frente Parlamentar em Defesa da Regularização Fundiária Rural” realizada em Brasília, com o objetivo de regulamentar as propriedades para obtenção do crédito rural.

Atendendo o convite do deputado federal Lúcio Mosquini que demonstrou entusiasmo com a participação da bancada de Rondônia, Chiquinho destacou a união de todos em prol deste movimento que é constituído por 208 parlamentares, buscando aumentar o diálogo com órgãos do executivo a fim de encontrar formas legais para aperfeiçoar a legislação e acelerar a regularização fundiária rural.

“Agradeço o convite do deputado federal Lúcio Mosquini para fazer parte desta demanda, que busca elevar a formalização da documentação fundiária, através de levantamentos e mapeamentos para tornar as atividades do campo mais consistentes, através de financiamentos rurais. O intuito é proporcionar condições para que o agricultor possa obter crédito junto às instituições financeiras estatais”, enfatizou o deputado.

Participaram do evento os deputados federais Lucio Mosquini (MDB), Mauro Nasif (PSB), Léo Moraes (Podemos), além dos deputados estaduais Edson Martins (MDB), Ismael Crispin (PSB), Jhony Paixão (PRB), contando também com a presença do presidente do Incra João Carlos Jesus Corrêa, o vice-ministro Luiz Antonio Nabhan Garcia e senadores.