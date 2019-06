A atual situação e ações futuras do programa “Luz Para Todos”, foi discutida na manhã desta quinta-feira 13, na Câmara Federal pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia atendendo requerimento do deputado federal Coronel Chrisóstomo.

Em audiência pública realizada pelo colegiado, o parlamentar questionou a execução do programa e defendeu mais qualidade na energia que chega ao Estado de Rondônia.

“Se é ‘Luz Para Todos’, ele tem que chegar de fato para todos. Regiões do Estado como na faixa da BR-429, aguardam ansiosamente pela execução desse programa. Buritis que é o município número um no setor da pecuária, não se desenvolve porque a energia é de péssima qualidade. Precisamos dar uma resposta urgente para essas regiões que já sofrem há muito tempo com esse problema”, afirmou o deputado.

Na ocasião o secretário do Ministério de Minas e Energia pontuou que o foco da empresa é viabilizar o atendimento e promover a universalização em todo território, expandindo as redes de atendimento em torno das redes existentes. Isso porque 88% do programa já foi executado em todo o Brasil e até o final de 2022 deverá atender o restante das comunidades.

Segundo Túlio Rizzo, gerente do departamento de coordenação do Programa Luz Para Todos da Eletronorte, a empresa não é responsável por executar o programa em Rondônia. “A Eletronorte não é o agente executor do programa na região, ela é o suporte necessário ao ministério para tocar esse projeto. Mesmo assim, já foram investidos mais de R$ 100 milhões com esse trabalho”.

A empresa informou que há uma densidade de cobertura muito grande no Brasil, mas na Amazônia existe áreas remotas de difícil acesso por meio terrestre e os elevados índices de chuvas tem dificultado os avanços. A Energisa ainda pontuou que se instalaram em Rondônia e Acre, com a disposição de enfrentar esses desafios por acreditar no desenvolvimento da região.