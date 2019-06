A estudante do ensino médio, Eduarda de Fátima, 16 anos, conquistou no último sábado 08, o título de rainha da primeira edição da Rondônia Rural Sul.

A jovem conta que a preparação para o baile foi intensa, principalmente na última semana do evento. “Uma semana antes do baile eu não sabia o que ia fazer. Deixei de ensaiar com o coreógrafo para montar minha apresentação junto a minha mãe e deu certo”.

Eduarda pontua que seu diferencial na passarela foi à apresentação e simpatia com o público.

Sobre a emoção de levar para casa o prêmio de rainha, a loira detalha: “Quando recebi a faixa fiquei muito feliz, estava dentro do camarim e sai gritando. Foi uma honra pra mim receber o título, até porque este sempre foi um sonho da minha mãe, que inclusive já foi 1ª princesa”.

Em relação ao inicio do evento a rainha pontua que as expectativas para a festa são as melhores. “Desde que começou o baile eu sabia que essa edição seria grandiosa, uma coisa diferente e inovadora”.

Como incentivo, Eduarda deixa uma mensagem as vilhenenses que também desejam conquistar o título. “Para as meninas que sonham em ser rainha minha dica é que vocês nunca desistam, pois somos capazes, basta ter persistência que podemos alcançar nossos objetivos” finalizou Eduarda.