A equipe base do basquete Vilhenense embarcou nesta quinta-feira, 13, na cidade de Belo Horizonte-MG, para disputar o Campeonato Brasileiro de Basquete na categoria sub-16.

O evento esportivo, organizado pela Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), será realizado no Ginásio Poliesportivo do Mackenzie Clube Olímpico Clube.

O campeonato, contará com 28 equipes, entre elas os principais clubes formadores de atletas do país. A equipe vilhenense, representante de Rondônia, embarcou apenas com 09 atletas, devido a uma baixa de um jogador a última hora.

De acordo com Treinador da equipe, Siverlô Meireles, o maior objetivo, conseguiu ser alcançado. Sendo a única equipe do Estado de Rondônia a disputar uma competição desse nível, com a finalidade dos atletas do Estado, consigam ser vistos por grandes clubes do País.

Os jogos iniciarão neste sábado e seguem até dia 20 de junho, as equipes estão divididas em 7 grupos de 4 equipes cada.