O município de Colorado aprovou a Lei 2074/2018 que regulamenta a realização da “Marcha para Jesus” no feriado do dia do evangélico, comemorado em 18 de junho.

A lei foi elaborado pelo vereador Evandro Guimarães Prudente, popularmente conhecido por “Evandro da Fármacia”, onde busca resgatar os valores cristãos e familiares.

Neste ano a marcha acontecerá as 16h com saída da igreja Assembleia de Deus e percorrerá as principais vias da cidade. Em seguida haverá a cruzada evangelística com a participação do preletor Vagner Arruda.