O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (CRF – RO) retifica o concurso público, destinado ao preenchimento de uma vaga mais formação de cadastro de reserva em emprego de nível superior, para atuar no cargo de Contador.

O documento traz à adição de prova no certame. Agora à classificação dos candidatos constará de provas objetiva, discursiva de caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 11 de agosto de 2019, e de títulos.

A carga horária de trabalho é de 8h diárias com salário base a ser recebido pelo contador contratado no valor de R$ 4.202,80.

É importante ressaltar que o requisito mínimo exigido é ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no site oficial da IADES, entre às 8h do dia 20 de junho até às 22h do dia 26 de julho de 2019. O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 85,00. Para mais informações, acesse os editais disponíveis em no site.