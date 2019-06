Um casal de comerciantes da Avenida Paraná entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para fazer pública uma indignação com a prefeitura de Vilhena, mais precisamente com a fiscalização da Secretária Municipal de Meio Ambiente (Semma).

O motivo: a retirada de uma bicicleta florida instalada no canteiro da ciclovia da avenida Paraná, uma das principais da cidade.

Ao Extra de Rondônia, Cleber Dorneles e Rosilene dos Santos – ambos proprietários de uma floricultura – informaram que, há mais de um ano, tiveram a ideia de enfeitar o veículo apenas para embelezar o canteiro. A ideia teve o apoio do vizinho que tem uma bicicletaria e doou o veículo de duas rodas.

Porém, na semana passada, um fiscal da Semma solicitou ao casal a retirada da bicicleta devido a uma denúncia, formalizada no órgão, atestando propaganda irregular.

“Não sei como esse denunciante teve a ousadia de falar um absurdo desse. A bicicleta não tem nenhum tipo de placa que divulgue minha floricultura ou a bicicletaria. Na verdade, a bike foi colocada para embelezar porque chama a atenção de muitas pessoas que passam pelo local e tiram fotos como lembrança”, frisou Rosilene.

Para Cleber, o bicicleta acabou atraindo a curiosidade de muitas pessoas que foram até o local para conhecer a história. “Um vereador que tem um comércio próximo da minha loja, ao ficar sabendo do caso, também ficou chateado e conversou com a titular da Semma sobre a situação. Ela, porém, alegou que estava de viagem, mas que buscaria uma solução para que a bicicleta volte a ficar no local”, pontuou.

SEMMA EXPLICA

Ouvida pela Extra de Rondônia, Marcela Almeida, titular da Semma, que retornou da viagem e já está em Vilhena, reafirmou a existência da denúncia e a proibição da bicicleta ficar num espaço público.

“Sei que a ideia dos microempresários é para embelezar o canteiro. Mas, para a pessoa que fez a denúncia, o veículo é usado como objeto de propaganda. Entretanto, estou vendo a possibilidade de estudar meios, através de uma lei municipal, para que a bicicleta retorne onde estava”, encerrou.