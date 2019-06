Em audiência pública realizada na manha desta sexta-feira 14, o deputado estadual Lazinho da Fetago (PT) oportunizou a centenas de idosos exporem e reivindicarem a necessidade de efetivação de políticas públicas que assegurem qualidade de vida, com envelhecimento digno e saudável.

A audiência, realizada na véspera do Dia Internacional de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa (15 de junho), ampliou o debate acerca dos desafios para a garantia de políticas públicas e demonstrou a necessidade de união de ações dos poderes, classe governante e representações em defesa dos direitos da pessoa idosa, e na melhoria da oferta e qualidade dos serviços destinados à este público no Estado de Rondônia.

O senhor Moisés da Silva Leite, do município de Seringueiras, apontou a importância daquele momento para as expectativas dos idosos e das idosas destacando que: “nossa luta é um direito por nossos direitos”.

Entre as principais demandas do setor apresentadas e reivindicadas estão o amparo à saúde, transporte e o combate a violência. Saúde e transporte foram bastante criticados e exigidos pelos presentes, por não haver eficiência e suporte necessário à crescente necessidade destas áreas nos âmbitos urbano e rural, e em consideração ao crescente envelhecimento da população idosa, com dados apontando que havia mais de 30 milhões de idosos em 2017 e que em 2040 deverá haver mais idosos que adolescentes no Brasil.

Em relação à violência contra os idosos, em suas diferentes formas (física, psicológica, financeira e outras), o registro de repúdio foi de todos e também de compreensão da necessidade de haver ações de combate mais seguras e eficazes. Dentre as propostas para esta questão, a criação da Delegacia Especializada para a Pessoa Idosa.

O deputado Lazinho da Fetagro encerrou a atividade destacando que foi um passo dado e que, juntos, serão dcriados mecanismos para que não haja violação dos direitos dos idosos.

Um grupo de trabalho foi criado para aprofundar as discussões e planejar as ações em defesa da população idosa e do atendimento às demandas e propostas trazidas na audiência, a exemplo da criação da delegacia do idoso, da eficácia na oferta de serviços na saúde pública, de fiscalização e otimização do transporte e passe livre, e da criação de centros de atendimento e acolhimentos para a terceira idade.

A audiência reuniu público da terceira idade de todo o Estado, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER), Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, Associação Brasileira de Alzhaimer (Abraz) e Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Rondônia (FETAGRO).