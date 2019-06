Ênio Roberto Milani, vice-presidente da Associação dos Criadores de Colorado do Oeste, em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, falou sobre o concurso leiteiro entre outras atrações da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial daquele município.

Ênio explicou sobre o concurso leiteiro, que está na 20ª edição, ou seja, há vinte anos o concurso é realizado em parceria, Associação dos Criadores com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), sendo que este ano estão concorrendo cerca de 28 animais entre vacas e novilhas de primeira cria disputando premiação.

De acordo com Milani, a premiação é significativa e vai agradar o vencedor. Além da premiação em dinheiro, será sorteada uma moto entre os participantes do concurso leiteiro, ou seja, o produtor pode não ganhar o primeiro lugar, mas pode ganhar uma moto zero.

Ênio explica que este ano terá também o julgamento da bezerra leiteira, serão apresentadas na pista, 102 bezerras, todas oriundas da fertilização in vitro, das melhoras vacas e melhores touros do Brasil, sendo avaliadas pelo julgador da Associação Girolando.

Milani ressalta que o julgamento tem dois objetivos, primeiro mostrar ao produtor de leite, estudantes, acadêmicos e profissionais da área, as características morfológicas de uma boa produtora de leite no futuro. O segundo aspecto, é o lado didático do avaliador que vai falar o porquê que o animal “A” é melhor que o animal “B”, mostrando no próprio animal as características das diferenças.

Ênio conta que este item está na sua 11ª edição, do julgamento das leiteiras em Colorado, sendo o mais e interrupto do Estado de Rondônia, sendo que este julgamento das 102 bezerras da raça Girolando será o maior da região norte e com a maior premiação também nesse tipo de evento, somando cerca de R$ 28 mil em prêmios.

Ênio confirma que no último dia da feira, ou seja, domingo, 16, será realizado leilão de gado geral. Cerca de 700 animais serão colocados à venda, sendo que ressalva que a grande maioria desses animais estão prontos para confinamento, portanto uma grande oportunidade de os confinadores comparecerem no parque de exposição no dia a partir das 13 horas.

Para encerrar, Milani ressalta que as agroindustriais e artesãos estão participando da feira com apoio do governo do Estado, no qual ofereceu toda a logística, além do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), que está com estandes mostrando o laboratório, área de piscicultura e um mini caminho com várias espécies da forrageiras, entre outras atrações.