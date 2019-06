Acidente envolvendo uma moto Yamaha Fazer 250 de cor prata, placa NEC-0391/Vilhena, e uma caminhonete VW Amarok de cor preta, placa NDJ-1483/Vilhena, aconteceu na noite desta sexta-feira, 14, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista da picape seguia pela Avenida Benno Luiz Graebin, sentido BR-174, quando no cruzamento com a Rua Francisco Mendes, colidiu com a moto, no qual o condutor trafegava em sentido contrário.

No impacto, o motociclista sofreu ferimentos, sendo socorrido ao pronto socorro do hospital regional.