Com o objetivo de fortalecer ainda mais sua presença na região Norte do Brasil, a Premix inaugurará no próximo dia 17 de junho uma nova fábrica, desta vez no município de Vilhena.

Com capacidade para produzir 100 toneladas por dia, a unidade, construída em uma área de 1.206 metros quadrados, no Setor Industrial, atenderá pecuaristas dos Estados de Rondônia e Acre e das regiões Noroeste e Sudeste do Mato Grosso.

Contando com um estoque regulador para atender à linha de minerais, além de produzir toda a linha de farelados, a Premix espera produzir na nova fábrica mais de 10 mil toneladas em 2019. A empresa projeta crescimento orgânico nos próximos três anos, devendo chegar a 40 mil toneladas anualmente.

Nos últimos anos, a pecuária rondoniense registrou um grande avanço, o que lhe garantiu o quarto lugar no ranking nacional em exportações de carne, sendo o maior abatedor de bovinos da região Norte. De janeiro a novembro de 2018, exportou 138 mil toneladas de carne bovina, gerando uma receita de US$ 511 milhões.

Rondônia, que mantém status de área livre de febre aftosa, com vacinação desde 2003, está em processo para a retirada da vacina a partir do segundo semestre de 2019. O cenário é reflexo dos investimentos em tecnologia e novos sistemas de gestão agropecuária, que os produtores da região implantaram nos últimos anos.

Sabendo da força do Estado, a Premix mantém uma equipe local com 30 representantes comerciais, além de dois consultores de campo e um gestor de vendas para atender com agilidade e qualidade os pecuaristas da região.

O município de Vilhena, também conhecido como Portal da Amazônia, por estar situado na entrada da região Amazônica Ocidental, é o quarto mais populoso do Estado, com população estimada em 97.448 pessoas, segundo dados de 2018 do IBGE.

Para Ronaldo Pereira, gerente regional de vendas, o investimento reforça o compromisso da Premix com os pecuaristas dos três Estados, já que ficará mais próxima do produtor, tornando o atendimento mais dinâmico e oferecendo produtos de altíssima tecnologia.“Esta é mais uma ação que vem de encontro com a missão e com os pilares de sustentação da empresa, ou seja, contribuir para evolução do agronegócio por meio da inovação, relacionamento e conhecimento compartilhado”, destaca.

“Com a nova fábrica, conseguiremos levar a maior disponibilidade de produtos, com os melhores benefícios do mercado, além de um atendimento mais ágil”, conclui Daniel Guidolin, Diretor de Operações da empresa.

Sobre a Premix

A Premix atua há mais de 40 anos no mercado, oferecendo soluções em nutrição integradas para a pecuária nacional.

A missão da empresa é contribuir para a evolução do agronegócio, com um olhar no futuro, por meio de inovação, relacionamento e conhecimento compartilhado. A Premix desenvolve produtos de alta qualidade para bovinos de corte e de leite, equinos, ovinos e caprinos, conforme o clima e época do ano em cada região do País, categoria animal e fase de desenvolvimento, além de consultoria técnica especializada.

Com moderna estrutura de produção e distribuição, possui fábricas próprias em Patrocínio Paulista (SP), Presidente Prudente (SP), Araguaína (TO) e agora em Vilhena, além de centros de distribuição em Maringá (PR), Campo Grande (MS) e Linhares (ES), investindo constantemente em inovação e desenvolvimento tecnológico de novos produtos, com pesquisas e parcerias com as mais renomadas instituições de ensino do Brasil.