Organizados com faixas, banners e carros de sons os membros dos sindicatos realizaram na manhã desta sexta-feira 14, uma passeata pelas principais ruas e avenidas de Vilhena em protesto a reforma da previdência.

Em entrevista realizada na quinta-feira com a diretora da regional Cone Sul do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado (Sintero), Osnier Gomes Pereira Machado, ela informou que a greve nacional é uma agenda das centrais dos sindicatos, ou seja, esta ocorrendo em todo o país e visa paralisar as mudanças proposta pela PEC.