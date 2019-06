No Dia Internacional do Doador de Sangue, o Tiro de Guerra (TG) abraçou a campanha na manhã desta sexta-feira, 14, no Hemocentro Regional de Vilhena.

De acordo com o instrutor do TG 12-008, subtenente Jurandir Santana, o objetivo da tropa é promover a campanha nacional “Ajudar Está no Nosso Sangue”, em decorrência à data especial.

Santana disse à reportagem do Extra de Rondônia que o TG anualmente realiza duas doações de sangue: uma em junho e outra em novembro. “Faz parte do nosso calendário o TG abraçar essas campanhas de ajuda humanitária em salvar vidas”, frisou.

O subtenente reforçou que na corrente participaram quase 50 atiradores, porém, alguns não conseguiram doar sangue, mas realizaram um cadastro voluntário de doador de medula.

“O importante dessa campanha não é apenas doar sangue, mas mostrar a sociedade que TG se importa com a ajuda social com civismo e patriotismo”, finalizou.