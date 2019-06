Alexandro de Melo Oliveira, de 32 anos, foi morto a tiros na noite de sábado, 15, no município de Guarantã do Norte – MT.

Alexandro era de família tradicional em Cerejeiras, irmão do Leandro da banda H-Galera do forró e filho do ferrinho que antigamente tocava no grupo de carnavao princesinha do Guaporé.

De acordo com as primeiras informações passada pela polícia a família, o crime teria acontecido por um desentendimento de transito, quando Alex, como era conhecido, trafegava pela BR-163 e teria tido um desentendimento com um caminhoneiro que ainda não foi identificado, no qual teria efetuado tiros e um deles atingiu a vítima no pescoço.

O corpo de Alex foi encontrado por populares próximo ao seu carro na BR-163, sentido frigorífico.

A família está em Guarantã do Norte providenciando o translado do corpo de Alex para Cerejeiras, onde será velado e sepultado.