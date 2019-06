*** SECRETÁRIO DEVEDOR

O mais novo site de notícias de Vilhena, o “Gazeta Amazônica”, trouxe neste sábado, 15, uma matéria bombástica com o seguinte título: “Secretário municipal sonega IPTU há oito anos”. O caso repercute nas redes sociais e internautas questionam os verdadeiros motivos de Silmar de Freitas Neto, responsável pela pasta de Esporte do município de Vilhena, estar atrasado com o imposto. Homem de confiança do prefeito Eduardo Japonês (PV), Silmar está no cargo há quase 1 ano (leia mais AQUI).

*** SECRETÁRIO DEVEDOR II

Conforme o noticioso, Silmar é dono de um imóvel sitiado no bairro BNH e está há vários anos de IPTU atrasado, além de acumular débitos no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A dívida de IPTU chega ao total de R$ 6.693,13. O tributo não recolhido se refere aos anos de 2.008 e de 2.013 até o este ano. Pelo jeito, o salário de R$ 7.900,00 mensal não alcança para pagar seus débitos.

*** SECRETÁRIO DEVEDOR III

Enquanto seu secretário tem dívida atrasada com o município, Japonês tentou exigir dos contribuintes vilhenenses que paguem mais através do aumento que, felizmente – e graças à intervenção do Ministério Público – não deu certo. Ou seja, cobra da população, mas não dos seus secretários, que deveriam ser os primeiros a seguir a linha de raciocínio do mandatário. Aliás, antes de tentar aumentar o IPTU, “japa” correu pra saldar suas dívidas atrasadas e transmitir a imagem de “bom contribuinte”. Mas não cobrou essa atitude de seus secretários. Uma pena!

*** SEM TRANSPARÊNCIA

É necessário esclarecer que o atraso do imposto não representa ação ilegal do titular da Semec, mas mostra-se imoral perante aos olhos da população, e contradiz, mais uma vez, a fala de transparência da gestão municipal. A população aguarda ansiosamente um esclarecimento verdadeiro, e sem rodeios,de Silmar, e também do prefeito Eduardo Japonês, já que é responsável por seus pupilos O site está à disposição!

*** CORPUS CHRISTI FERIADO NACIONAL

Na missa deste domingo, 16, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, de Vilhena, o padre Marcos Laurindo Bento esclareceu algumas dúvidas surgidas nos últimos dias quanto ao Corpus Christi, data que se comemora na próxima quinta-feira, 20 de junho. O padre afirmou que esse dia é feriado nacional e que os fiéis podem participar tranquilamente da celebração católica, que às 16h de quarta-feira com a adoração ao Santíssimo durante 24 horas, encerrando na tarde de quinta-feira, 21, com a procissão.

*** CORPUS CHRISTI II

Ele citou a lei 7.765 de maio de 1989, que assim subscreve: “Art. 1º Serão comemorados por antecipação, nas segundas-feiras, os feriados que caírem nos demais dias da semana, com exceção dos que ocorrerem nos sábados e domingos e dos dias 1º de janeiro (Confraternização Universal), 7 de setembro (Independência), 25 de dezembro (Natal), Sexta-Feira Santa e Corpus Christi”.

*** ASFALTO DA 1° DE MAIO

Após o encerramento dos prazos recursais da licitação, a Controladoria de Licitação da prefeitura de Vilhena adjudicou o processo em favor da empresa Alto Rio, que ofereceu a proposta com o menor valor, de R$ 4.680.309,77. Em segundo lugar ficou a empresa Construtora Amil, de Rondonópolis, com proposta de R$ 4.824.867,23. Já, a terceira colocação ficou com a Construtora Beta, de Vilhena, que apresentou proposta de R$ 5.366.541,72. A empresa ganhadora vai asfaltar a avenida 1° de Maio (2,1 km), rua Roberto G. Moreira (867 metros), avenida Boa Vista (726 m), avenida n° 622 (188 m) e avenida Tancredo Neves (550 m), totalizando 4.493 metros.

*** BICICLETA POLÊMICA

O caso de uma bicicleta florida que enfeitava o canteiro central da ciclovia na avenida Paraná e retirada a pedido de fiscais da prefeitura de Vilhena é um dos assuntos mais comentados no site do Extra de Rondônia desta semana. O veículo foi retirado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) após uma denúncia alegando propaganda irregular (leia AQUI). Comerciante reclamaram e taxaram a situação como absurda. Internautas da rede social Facebook também condenaram a ação, e alegram que, nessa linha de raciocínio, a prefeitura também deveria retirar a patrol que está na praça do 5 BEC. Cá prá nós: é por esse tipo de leis, realmente absurdas, que o país não vai prá frente. Deus nos acuda!

*** PAU QUE BATE EM CHICO…

Se uma bicicleta florida incomodou os agentes da prefeitura, questionamos os motivos de ainda não serem retirados os bicletários de chão das calçadas da avenida Major Amarante, que – esse sim – realmente atrapalham a passagem de pedestres. Aliás, esse é um problema crônico que há muito tempo está sem solução. As prioridades dos gestões públicos devem existir em forma de pirâmide, analisando o que é mais urgente para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Esse lance da bicicleta ainda vai dar muito converseiro…

*** CABIDE DE EMPREGO

Na última sessão ordinária na Câmara de Vilhena, os vereadores aprovaram, por unanimidade, o projeto de lei 5.580/2019, que dispões a criação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), que serão vinculados à Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (SEMTIC). O prefeito Eduardo Japonês (PV) pediu que o projeto seja aprovado em regime de urgência. O mandatário justificou dizendo que os organismos “têm por finalidade orientar, promover, fomentar e incentivas as ações de Turismo no município, tendo em vista que Vilhena faz parte de uma região turística do Estado e que, por isso, buscam-se cada vez mais ações a fim de desenvolver este aspecto na região”. Blá blá blá. Conversa pra boi dormir. E explicamos o porquê abaixo.

*** CABIDE DE EMPREGO II

A realidade é que a pasta vai servir, mais uma vez, para acomodar mais servidores comissionados. Rumores garantem que os comissionados do Poder Legislativo, que serão exonerados por determinação do Tribunal de Contas (TCE), irão para essa pasta na prefeitura. Não é de hoje que a SEMTIC é usada, apenas, para acomodar aliados de campanha. Não há ações – ou nenhuma – relevante para Vilhena. A pasta sempre foi inepta. Isso também em nível estadual. Nos oito anos de Confúcio Moura, um certo superintendente, que diz ser de Vilhena, só pegava diária para visitar Vilhena e bater foto na Casa de Rondon, que continua do mesmo jeito. Falamos no início: conversa prá boi dormir.

*** A INVESTIGAR

Ainda, na última sessão plenária, os vereadores aprovaram o projeto de lei 352/2019, que altera os parágrafos de lei complementar e acresce consignação em folha de pagamento à empresa Aranda & Sedor Serviços de Intermediação Ltda Bem Card. O projeto, também solicitado por Eduardo Japonês, tem o objetivo de oferecer acesso facilitado a serviços de saúde – segundo a justificativa -com planos a partir de R$ 15,90. Não vamos nos aprofundar no tema, mas, anos atrás, uma empresa ofereceu serviços similares e acabou gerando prejuízo aos servidores. Ficamos com a pulga atrás da orelha!