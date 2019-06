No último final semana o deputado Chiquinho da Emater (PSB) prestigiou o encerramento do concurso leiteiro que aconteceu na Exposição de Candeias do Jamari (Expocan).

Também estiveram presentes o presidente da Emater Luciano Brandão, o vice José de Arimateia, o supervisor regional Márcio Milani, além dos membros Maciel Fidélis Rosa, Anilton Funiz Júnior, Nilson Rodrigues, Rubson Gadelha, Adelson Dantas, Saulo (Idaron) e vereadores que parabenizaram toda equipe pela realização do evento em prol dos produtores rurais da região.

De acordo com o parlamentar o concurso leiteiro visa incentivar o aumento da produtividade do rebanho na região, auxiliando os produtores a fazer a segunda ordenha da criação para se obter uma melhor alimentação dos animais, proporcionando uma boa genética de pastagem e melhorias na qualidade do leite.

Além disso, Chiquinho também elogiou a organização do concurso com destaque para a vencedora na categoria vaca, de nome Conquista da raça Girolanda, do Sitio Vitória Régia de propriedade de Luiz Alberto Ravani, que obteve uma produção diária de 30 quilos de leite.

“A cada ano que passa o concurso leiteiro de Candeias do Jamari vem se expandindo e mostrando a força da produção local com a qualidade almejada. Fico satisfeito com engajamento da Emater, juntamente com os poderes e entidades afins para colaborar com iniciativas para elevar a projeção deste segmento que é um dos destaques de Rondônia. Iremos continuar unindo forças para fortalecer ainda mais este setor que terá sempre o meu apoio para crescer”, concluiu o deputado.