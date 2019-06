Ao completar 38 anos de emancipação político/administrativa, o município de Colorado do Oeste recebeu uma grata surpresa: dois tratores com implementos, grades, carretinha para atender as associações da agricultura familiar.

O benefício foi entregue pelo senador Marcos Rogério (DEM) ao prefeito José Ribamar (PSB) no último sábado, 16, um dia antes do aniversário do município.

O mandatário municipal agradeceu a dedicação do parlamentar. Por sua vez, o senador garantiu que há mais de R$ 600 mil destinados para o setor de infraestrutura de Colorado.

