A 33ª Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Colorado do Oeste (Expocol), fechou a última noite de festa com chave de ouro.

No domingo, 16, milhares de pessoas passaram pelo parque de Exposição Marcos Donadon, visitando os estandes dos expositores, as famílias levaram seus filhos no parque de diversão, assistiram a final do Rodeio Profissional, entrega de prêmios do Concurso Leiteiro, shows regionais, leilão de gado, entre outras atrações.

Gabriel José Carvalho, de 16 anos, morador de Colorado ganhou R$ 5 mil no bingo na última noite de festa.

