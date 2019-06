A última rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol 7, agitou no domingo, 16, com partidas eletrizantes, no campo da Aciv, em Vilhena.

O evento esportivo realizado pela Liga de Futebol de Vilhena (LFV), em parceria com a Federação de Futebol do Estado de Rondônia de Futebol (FFER), encerrou a última rodada da primeira fase, com quatro confrontos.

Escola Fla 2 x 3 Primos FC

Truck Center 2 x 1 Verdão

Liverpool 3 x 3 Titanium

REC 2 x 1 Shakk 51

As equipes classificadas para segunda fase eliminatória se em enfrentam no próximo domingo, 30, no campo do verdão

8H: REC X Primos FC

9H: Truck Center X Liverpool

10H: Trator Campo X ATFC

11H: Cabofriense X Atlético Vilhenense