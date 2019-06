Na segunda-feira, 17, vários registros de furtos foram feitos na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Por volta das 10h12, no bairro Jardim Eldorado, a vítima I.D.O, de 47 anos, chamou a polícia e contou que esqueceu sua carteira com documentos no balcão de uma lanchonete, porém, ao retornar no estabelecimento, a carteira não estava mais no local que havia deixado.

Já, na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, a vítima A.A.F, de 42 anos, relatou que deixou sua moto Biz estacionada em frente a um mercado, mas ao retornar, percebeu que alguém havia arrombado o banco e subtraído sua carteira com documentos pessoais e R$ 50,00 em dinheiro.

Na Avenida Antônio Quintino Gomes, no bairro Bodanese, a vítima, R.A.P, disse que estacionou sua carreta no pátio de uma oficina e ao retornar algum depois, percebeu que a porta da cabine estava aberta e o ladrão subtraiu 2 cheques em nome de uma transportadora, um no valor de R$ 2 mil e outro de R$ 2,750,00 – além de mais de R$ 2 mil em dinheiro.