Na manhã desta terça-feira, 18, moradores do bairro Bodanese, em Vilhena, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde enviaram fotos e reclamaram do mau cheiro e mato numa quadra de frente a escola Estadual Cecília Meireles.

De acordo com a informação de uma moradora, devido ao mato, pessoas que não são moradoras do bairro, estão jogando animais mortos, entre outros tipos de lixo, além do local servir de encontro de usuários de drogas e esconderijo de bandidos, devido também a escuridão.

Moradores estão pedindo a prefeitura que faça a limpeza e depois cobre do proprietário, pois está insuportável o mau cheiro e a sujeira naquele local.