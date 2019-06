O Centro Estadual para Educação de Jovens e Adultos de Vilhena (Ceeja) está com inscrições abertas para o primeiro provão. As provas estão previstas para ocorrer entre os dias 23 e 26 julho.

As inscrições poderão ser feitas através do link, e irão do dia 17 de junho a 17 julho. Cabe destacar que serão ofertadas cerca de 210 vagas para cada área do ensino fundamental e 420 para o ensino médio.