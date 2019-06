O prefeito de Pimenteiras Olvindo Luiz Dondé (PDT) junto a vereadora Daiana Olfaro de Souza (PV) assinaram na manhã de sexta-feira 14, a ordem de serviço que autoriza a construção de uma grande praça no conjunto habitacional Jardim das Oliveiras na área urbana do município.

A ação partiu d euma reivindicação da vereadora Daiana Alfaro ao deputado estadual Luizinho Goebel (PV) que destinou recurso de emenda parlamentar para Pimenteiras, sendo liberado destinados R$ 100 mil, para execução da obra, através de emenda parlamentar individual.

Segundo Dondé, para quem mora há muitos anos no conjunto habitacional, a construção da praça é uma novidade aguardada.

O prefeito se reuniu com a comunidade do conjunto habitacional, para assinar a ordem de serviço que autoriza o inicio imediato da construção de uma praça na comunidade. O evento aconteceu no local onde a praça será construída.

Na oportunidade, o gestor também ouviu as principais demandas da comunidade e se comprometeu em realizar algumas intervenções de acordo com a necessidade da população. “Eu quero ouvir vocês porque às vezes pretendo fazer uma obra e o povo necessita de outra. Temos que receber as demandas do povo, esta perto para tornar o povo ciente, além de prestar conta de tudo que está sendo feito”.

“Estamos trabalhando para dar à população de Pimenteiras espaços de lazer e mais qualidade de vida. Graças a Deus, temos conseguido cumprir o que planejamos para nossa administração. Agradeço o trabalho da vereadora Daiana Alfaro e ao deputado estadual Luizinho Goebel na liberação do recurso para execução da obra de construção da praça do conjunto habitacional Jardim das Oliveiras. Não tenho dúvidas que juntos estamos construindo uma nova história para Pimenteiras”, concluiu o prefeito.