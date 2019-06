Com a iminência do feriado prolongado e, por conseguinte, com o aumento no fluxo de veículos nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) objetiva intensificar sua presença, se tornando mais visível e ostensiva, nas principais rodovias federais do Estado.

Entre a 0h do dia 20 e às 23h59 do dia 23 do corrente mês, policiais rodoviários federais reforçarão a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas. Além disso, ações de educação para o trânsito serão realizadas buscando um trânsito mais seguro.

No período da Operação Corpus Christi, a PRF focará seus esforços na prevenção de acidentes graves, na garantia de fluidez ao trânsito, no enfrentamento à criminalidade e em coibir atitudes imprudentes por parte dos condutores, como a realização de ultrapassagens proibidas e a condução do veículo com excesso de velocidade ou sob influência de álcool.

Restrições de tráfego – Por medida de segurança, a PRF restringirá o tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, que necessitem de Autorização Especial de Trânsito (AET), somente em rodovias federais de pista simples, em alguns dias do feriado.

O condutor que desrespeitar os termos da restrição, será multado em R$ 130,16, receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido, conforme disposto no artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dias e horários das restrições:

20/06/2019, quinta-feira, das 06h às 12h;

23/06/2019, domingo, das 16h às 22h.