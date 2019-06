Nesta quarta-feira, 19, a reportagem do Extra de Rondônia, confirmou com representantes da prefeitura, do governo do Estado e da Câmara Municipal de Vereadores, que na sexta-feira, 21, o expediente será normal nos órgãos municipais e estaduais, menos na Casa de Leis.

Em conversa com o Secretário de Comunicação da prefeitura, Jovino Lobaz, confirmou que o município acompanha o calendário de feriados e pontos facultativos do Estado. Sendo assim na sexta-feira, 21, expediente é normal no município.

Em contato com Lenilson Guedes, do Departamento de Comunicação (Decom) do Estado, confirmou ao Extra que na sexta-feira, o expediente é normal nos órgãos estaduais.

Já, o presidente da Câmara de vereadores de Vilhena, Ronildo Macedo, confirmou via telefone que decretou ponto facultativo na sexta, e a Casa não terá expediente.