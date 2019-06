O mês de junho está sendo marcado por diversas atividades sociais realizadas pelos acadêmicos do curso de fisioterapia da Unesc, em Vilhena.

No dia 6 de junho, os acadêmicos do 1º período foram à Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), para a promoção da saúde dos alunos da instituição. Além de atividades lúdicas e terapêuticas, foi firmado um convênio de colaboração entre a Unesc e a entidade para novas ações e atendimentos.

Já no dia 12 de junho, os acadêmicos estiveram no Lar do Idoso desenvolvendo também uma série de atividades voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças. Os acadêmicos desenvolveram uma série de atividades para melhorar a movimentação dos idosos. Na ocasião, estudantes e professores se comprometeram a realizar novas ações ao longo do ano.

Outra ação foi realizada junto aos alunos que disputarão a fase regional dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), entre os dias 21 e 26 de junho. Os acadêmicos de fisioterapia e também do curso de educação física da Unesc puderam conversar com os atletas, alertá-los sobre alguns cuidados para evitar lesões e se colocaram à disposição para, durante os jogos, prestar atendimento, tanto da modalidade olímpica, como paraolímpica.