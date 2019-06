O maratonista Laercio Pereira Xavier, de 44 anos, representará Vilhena nesse domingo, 23, na 3ª Corrida do Trabalhador, no município de Parecis, região da zona da mata de Rondônia.

Laercio que há alguns anos dedicou-se a corrida de rua como atleta amador, conta que já subiu no pódio nas primeiras colocações na sua categoria em várias maratonas no Estado e na região do Cone Sul.

O corredor, explica para competir nas maratonas que acontecem no Estado, arca com as viagens, alimentação e estadia do seu próprio bolso, mas para essa competição, o maratonista ressalta que precisa de um patrocínio para as passagens.

“Já solicitei várias vezes patrocínio na Secretária Municipal de Esporte (Semed), mas nunca consegui, na verdade preciso de ajuda para poder ir e voltar, a empresa que me bancar pelo menos com as passagens, farei questão de levar o nome na minha camiseta”, finalizou.