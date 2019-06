Vídeos gravados por frequentadores de uma conveniência em um posto de combustível, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, viralizou rapidamente na internet, na noite de sexta-feira, 20.

As imagens mostram três mulheres em luta corporal, e outras pessoas tentando separá-las, mas vê-se claramente que as brigonas queriam mesmo era arrancar os cabelos uma das outras, de fato foi o que aconteceu.

Informações dão conta que a divergência entre as mulheres aconteceu devido um fraga dado por uma delas dentro do banheiro, no qual uma das mulheres estava supostamente praticando sexo oral. Porém, nenhum dos envolvidos foram ouvidos até o momento pela polícia.

Logo após essa briga, ocorreu outra entre dois homens, no mesmo local, no qual as imagens também estão disponíveis em Redes Sociais.

No vídeo aparece um homem de camisa preta, em cima de outro, mas aparentemente apenas segurando-o, até o momento não há outras informações sobre esse caso.

