Estão abertas as inscrições para a palestra de “Boas Práticas para Serviços de Alimentação mais Eficientes”, do 3º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena.

O evento acontecerá no dia 1º de julho, às 18h30, na Sala Guaporé, no 1º andar do CTC Sicoob Credisul. As vagas são limitadas e a entrada 1kg de alimento não-perecível.

A palestra será ministrada pela engenheira de alimentos Inayara Rebelatto, especialista em Vigilância Sanitária e Controle de Qualidade de Alimentos e analista do laboratório da JBs. Direcionada a profissionais de serviços de alimentação, como padarias, cantinas, lanchonetes, bufês, confeitarias, restaurantes, comissárias, cozinhas industriais e cozinhas institucionais.

O objetivo é levar conhecimento sobre a forma correta do preparo de alimentos, higienização das instalações, dos equipamentos e utensílios, controle integrado de vetores e pragas urbanas, controle da higiene e saúde dos manipuladores, que garantem a qualidade do produto final.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadas pelo telefone (69) 3316-6153. O alimento deve ser entregue no dia do evento. Ao fim da palestra, cada participante receberá um certificado, e também haverá sorteio de brindes.