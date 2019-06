Mais um caso de feminicídio foi registrado durante a noite de ontem, quinta-feira, 20, em Cacoal.

Um casal e amigos estariam ingerindo bebida alcoólica quando por motivos desconhecidos acabaram entrando em discussão, terminando no crime.

De acordo com informações preliminares, o caso foi registrado na residência do casal no bairro Vitória, em Cacoal; a vítima, identificada como Kauana Cristina, de 27 anos, foi esfaqueada por pelo menos 07 golpes de faca, uma delas teria acertado a região bem próxima do coração.

Após o crime, Kauana foi socorrida ao hospital Heuro, mas, após a cirurgia de emergência, morreu.

O suspeito do crime é o esposo de Kauana, identificado como Rondermilson Gomes Rodrigues, de 31 anos. Após o crime, o mesmo empreendeu fuga e até o final da redação desta matéria não havia sido localizado pela polícia.

Kauana e Rondermilson haviam reatados o casamento a poucos dias. Ela deixa dois filhos.