Em vídeos, enviado a redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 21, o vereador do município de Corumbiara, Sidnei dos Santos Moura (PP), popular “Nei Moura”, mostra a realidade da estrada em péssimas condições de trafegabilidade e cobra das autoridades que as obras recomece o mais breve possível.

Nei ressalta que a Rodovia do Boi é de suma importância para escoamento da produção daquela região e precisa com urgência de reparos e que as obras dos 10 quilômetros entre Corumbiara e o distrito de Vitória da União começada em 2018 e abandonada em dezembro do mesmo ano, seja concluída, pois caminhões e carros pequenos são comuns serem encontrados quebrados na estrada, e até mesmo peças que se desprendem dos veículos são vistos ao longo da rodovia, devido aos buracos e cascalho solto na pista.

