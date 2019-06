Um andarilho, ainda não identificado, foi morto a facadas na rodoviária interestadual de Ji-Paraná, na noite de quarta-feira 19, durante uma briga que iniciou do lado de fora do terminal.

De acordo com a polícia, a vítima e um outro homem estavam brigando e durante a troca de socos, acabaram entrando no terminal rodoviário. Em dado momento, um deles, identificado como Daniel Francisco de Oliveira, 38 anos, sacou uma faca e desferiu diversos golpes no rival. Em seguida, Daniel fugiu do local na garupa de um mototaxista.

Um bombeiro militar lotado na cidade de Rolim de Moura que aguardava um ônibus na rodoviária, realizou os primeiros socorros na vítima até a chegada de uma Unidade do Corpo de Bombeiros, mas o andarilho não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital municipal.

O assassino foi seguido por uma pessoa e acabou preso pela Polícia Militar escondido nos fundos de uma residência, no bairro Primavera. Daniel Francisco disse que iniciou uma discussão com o andarilho e durante a calorosa conversa, foi agredido a paulada. No meio da briga, sacou uma faca e matou o desafeto.