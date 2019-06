O deputado federal Mauro Nazif, participou de audiência, na última quarta-feira 19, para tratar de assuntos pendentes da Cooperativa dos Garimpeiros do Rio Madeira.

Na reunião estavam presentes, Victor Hugo Froner, diretor geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), o presidente José Airton, e os representantes da Cooperativa dos Garimpeiros do Rio Madeira (COOGARIMA) Expedito Dantas e Rodrigo Luciano.

Os temas debatidos foram, as análises dos processos minerários requeridos por garimpeiros no ano de 1997 e 1998 no leito do Rio Madeira, e analise dos requerimentos de titularidade da COOGARIMA, para garantir a continuidade da atividade.