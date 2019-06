O senador Confúcio Moura (MDB) é um dos mais criticados na rede social Facebook por votar pela derrubada do decreto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que flexibilização as regras para a posse e o porte de armas no Brasil.

A votação aconteceu na última terça-feira, 18, no Senado Federal. Por sua vez, o senador Marcos Rogério (DEM) votou a favor e o senador Acir Gurgacz (PDT) esteve ausente.

Contudo, a maioria dos senadores de país decidiu pela derrubada do decreto. Foram 47 votos contra e 28 favoráveis. O decreto, ainda, para ser efetivado, precisa ser aprovada em votação na Câmara dos Deputados.

Após a votação, as críticas contra a decisão de Confúcio não se fizeram esperar. O Movimento Brasil Livre (MBL), de Rondônia, em sua página no Facebook, chamou o senador de “Decepção para Rondônia”

Nos comentários, um internauta considerou Confúcio como o “pior governador de Rondônia” e que “será o pior senador da história do Brasil”.

Outro questionou se os seguranças de Confúcio andam com buquê de flores para defende-lo. “Nas próximas eleições não esqueceremos que o senhor votou contra o povo”, disse. Outro foi além, ao dizer que “nunca mais terá meu voto”.