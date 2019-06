O prefeito Ouro Preto do Oeste, Vagno Panisoly (PSDC), foi vítima de assalto por volta das 12h05 desta sexta-feira, 21, no apartamento onde reside, localizado na Rua Aluízio Ferreira, no bairro Jardim Novo Estado.

Os criminosos aproveitaram que o portão que dá acesso ao apartamento estava aberto e, armados com pistola, surpreenderam o prefeito enquanto ele lavava seu veículo.

Na sequência, Vagno foi levado para o interior do imóvel, onde foi exigido que entregasse dinheiro, objetos de valor e as chaves do automóvel e de uma motocicleta.

De acordo com a Polícia Militar, o prefeito relatou que, quando teve a oportunidade, se trancou no banheiro juntamente com a namorada que estava com ele no apartamento.

Enquanto se mantinham no banheiro, a dupla revirou todo o apartamento em busca de objetos de valor, tendo subtraído a quantia de R$ 600,00 e uma bolsa.

Ainda segundo a polícia, após notarem que estava tudo em silêncio, ambos saíram do banheiro.

Ao ir em direção ao veículo, Vagno escorregou e caiu, vindo a sofrer um ferimento na cabeça. Mesmo assim, saiu no veículo no intuito de localizar os autores do assalto.

Ao mesmo tempo, a pessoa que estava com o prefeito ligou para o 190. Uma guarnição da Polícia Militar foi ao local e após colher as informações, realizaram diligencias, porém não lograram êxito em localizar os autores do assalto.