Na tarde de quinta-feira, 20, as 16h00, foi dado inicio da comemorado do dia de Corpus Christi na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Matriz) de Colorado do Oeste, por centenas de fieis na celebração da Santa Missa.

A data é considerada uma das mais importantes do ano para os católicos. O início da solenidade foi marcado com uma missa na igreja matriz, e em seguida foi realizada a procissão em ruas e avenidas que contornam o templo.

O padre Willian Lino foi o responsável pela celebração. A celebração do Corpus Christi é uma das festas mais tradicionais do catolicismo e não tem um dia específico para acontecer. Geralmente é realizada na primeira quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade ou 60 dias após o domingo da Páscoa.

A etimologia da palavra “Corpus Christi” vem do latim e significa corpo de Cristo. A festa foi instituída pelo Papa Urbano IV, no século XII, e propõe celebração da Eucaristia, isto é, a presença simbólica do corpo de Cristo na hóstia.

Em Colorado foi confeccionado tapetes que enfeitaram o chão onde aconteceu a procissão de Corpus Christi. Tapetes feitos de papel e pano cobertores e alimentos retratando especialmente a Eucaristia. No final foi apresentado o sino novo que será inaugurado no mês de outubro.

“Minha gratidão a Deus pela dedicação do nosso povo na confecção do tapete e sobretudo com doação de alimentos que serão destinados aos necessitados. Celebrar o Corpus Christi é celebrar o Cristo presente na Eucaristia que nos leva a ter um coração generoso para partilhar com os que nada tem. Também hoje foi um dia histórico pois recebemos o sino em comemoração dos 40 anos da fundação de nossa paróquia. Deus seja louvado por tantas bênçãos”, ressaltou Padre Willian.

