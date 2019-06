A tarde deste sábado, 22, foi de muito trabalho para o 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar e Civil, em Vilhena.

Dois grandes focos de incêndios que começaram por volta das 15h mobilizou homens do Corpo de Bombeiros Militar e bombeiros civis.

O grupamento militar estava trabalhando para amenizar um incêndio que ainda não se sabe como começou nas estufas nas proximidades da Universidade Federal de Rondônia (Unir), quando outro foco começou nas proximidades do aeroporto e também, ainda não se sabe a origem. Devido a vegetação seca, e com ajuda do vento, as chamas se alastraram rapidamente em direção ao Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

Devido o grupamento militar estar no combate ao sinistro próximo a Unir, os bombeiros civis do aeroporto, em apoio, fizeram o trabalho de rescaldo para que as chamas não chegassem ao instituto.

Quando por volta das 19h50 – um caminhão ABTS dos bombeiros militares chegou ao Ifro para ajudar a controlar o fogo que estava intenso e colocando também residências em risco.

