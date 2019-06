A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, desde o dia exato da posse de Jair como presidente, já se tornou um símbolo nacional da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.

Famosa por seu trabalho anterior à posse do marido como líder do Executivo, Michelle sempre atuou em prol das pessoas com deficiência.

Agora, Michelle anunciou que 2 mil pessoas com deficiência serão contratadas para trabalhar na Caixa, numa parceria do banco com o Comitê Paraolímpico Brasileiro.