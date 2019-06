As primeiras informações dão conta que Everaldo Estevao da Silva, de 35 anos, conduzia uma carro VW Gol, de cor preta, placa NDW-9832/Vilhena, pela BR-174 (Avenida Jô Sato), sentido BR-364, quando perdeu o controle de direção e capotou as margens da via. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 22.

De acordo com uma pessoa que presenciou o acidente, contou a reportagem do Extra de Rondônia, que o condutor parecia estar em alta velocidade e tentou fazer uma ultrapassagem, com isso, perdeu o controle de direção, saiu da pista e capotou várias vezes.

De acordo com testemunhas, o motorista não usava cinto de segurança. A vítima sofreu afundamento no crânio, entre outros ferimentos e seu estado é gravíssimo.

O Corpo de Bombeiros, foi chamado, prestou o primeiro atendimento e levou a vítima ao pronto-socorro do hospital regional.