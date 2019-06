O incidente aconteceu na noite deste domingo, 23, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com a Rua 916, em frente ao residencial Solar, em Vilhena.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista de um carro Fiat Uno, trafegava pela Avenida 916, sentido Avenida Brigadeiro, quando perdeu o controle de direção e acabou caindo dentro da galeria de esgoto pluvial.

No veículo, além do motorista havia mais uma pessoa no banco do carona. Ambos sofreram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro do hospital regional pelo Corpo de Bombeiros.

Testemunhas contaram que os ocupantes do automóvel aparentavam sinais de embriaguez. Porém, somente a perícia poderá apontar a real causa do acidente.