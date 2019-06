A convite do deputado Cirone Deiró, o coronel José Hélio Cysneiros Pachá, titular da secretaria de segurança pública do Estado, esteve em Cacoal, no último dia 19. A visita ao município é resultado da cobrança do parlamentar ao governo para realizar investimentos na estrutura da delegacia regional de Cacoal e também na unidade da polícia técnica.

De acordo com o deputado, a presença do secretário na cidade, possibilitou um contato direto com as dificuldades vivenciadas pelos servidores que atendem a população em condições muitas vezes desfavoráveis para o bom andamento dos serviços.

“Temos servidores comprometidos em prestar um atendimento de qualidade a população, mas nossa delegacia está necessitando de uma grande obra de revitalização e reforma com urgência”, justificou.

Cirone acompanhou o titular da segurança pública em reunião com os delegados. O coronel Pachá ouviu as demandas e adversidades enfrentadas diariamente em razão da falta de manutenção do prédio onde funciona a delegacia regional.

O prédio da delegacia está localizada no setor atacadistas de Cacoal, e existe há mais de 30 anos, e desde então sua conservação e manutenção tem ficado sob a responsabilidade dos delegados e servidores que atuam no local.

Agora, o deputado Cirone quer que seja executado um projeto de revitalização e reforma sob a responsabilidade do governo do estado. “O governo tem essa dívida com o município de Cacoal. Esse é um projeto que apresentamos como prioritário para a área da segurança pública para a capital do café”, defendeu.

A unidade da polícia técnica do município de Cacoal também recebeu a vista do secretário que estava acompanhado do deputado Cirone. No local, eles se reuniram com os servidores e conheceram as necessidades daquela unidade da polícia técnica. Segundo o deputado, as condições do prédio se assemelha com os problemas da delegacia regional.

“Prédio antigo, que está há muitos anos sem manutenção. Estamos colocando essa unidade da polícia técnica em nossas reivindicações para que o governo do Estado realize os investimentos necessário”, pontuou ele.

Ainda em Cacoal, Pachá participou da solenidade de homenagem e entrega de diplomas aos destaques da policia militar, civil e peritos. Durante a cerimonia, Cirone enfatizou o comprometimento dos profissionais das policias civil, militar e dos peritos na prestação dos serviços à comunidade.

“Os números apresentados revelam que Cacoal tem se destacado no quesito segurança pública. O mérito desta realidade é de todos os profissionais da área”, finalizou o parlamentar.