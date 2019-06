O Extra de Rondônia recebeu informação que o Corpo de Bombeiros trabalha com a possibilidade de três vítimas carbonizadas no acidente com o caminhão tanque que pegou fogo no final da tarde desta segunda-feira, 24, na BR-364 – próximo ao município de Pimenta Bueno. Leia (AQUI).

O motorista do caminhão que transportava combustível teria batido na traseira de uma carreta bitrem que estaria parada no Km 132 – entrada da Usina da Eletrogoes, cerca de 60 quilômetros de Pimenta Bueno, num trecho que estava interrompido com a placa de “PARE”, pois a via está em manutenção.

No choque, o caminhão carregado com combustível pegou fogo, no qual rapidamente se alastrou e em pouco tempo foi consumido pelas chamas. O Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno foi chamado, mas devida a carga altamente inflamável, não pode se fazer muita coisa.

A informação dá conta que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pediu ao agente funerário que levasse três urnas, pois a possibilidade é que três pessoas morreram carbonizadas.

O Extra continua acompanhado o caso. Mais informações a qualquer momento.

